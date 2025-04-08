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Женщина зарезала мать и подожгла квартиру с ней, но случайно погибла сама

Shot: в Сарове женщина зарезала мать за замечание и погибла сама
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Shutterstock

В Нижегородской области две женщины скончались после конфликта дома. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Сарове. По данным Telegram-канала, 34-летняя женщина по имени Светлана жила с 55-летней матерью и не работала. Родительница критиковала дочь за то, что та жила на ее деньги и завела отношения с «сомнительным» мужчиной.

В день происшествия мать снова высказала недовольство жизнью дочери, и Светлана якобы схватилась за нож, после чего нанесла матери удар в шею и порезала руки.

Спустя некоторое время женщина решила скрыть преступление, поэтому подожгла квартиру. Однако, предположительно, Светлана не смогла покинуть помещение вовремя.

Пожар заметили соседи, они вызвали экстренные службы. На месте специалисты обнаружили двух женщин без сознания. Матери сделали массаж сердца, но спасти ее не удалось. Ее дочь умерла в больнице.

Известно, что ранее уже привлекала внимание правоохранительных органов. В 2012 году ее привлекали к ответственности за неповиновение требованиям полиции.

Ранее в Чечне мужчина напал с ножом на сотрудников ДПС.

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