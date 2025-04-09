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Россиянам назвали главные составляющие «телостроительства»

Врач Пристанский: питание и тренировки являются залогом красивой фигуры
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Habrovich/Shutterstock/FOTODOM

Питание и физические нагрузки являются главными составляющими «телостроительства». Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«Тренировок может быть 3-4 раза в неделю по часу-полтора. Основа работы — это кухня. То есть человеку нужен определенный план питания, калорийность, конкретные продукты, употребляя которые он уже наращивает то, что он пытается создать в спортзале», — объяснил специалист.

При этом он подчеркнул, что для поддержания здоровья не нужно страдать от каких-либо недостатков и лишений, необходимо просто сделать осознанный выбор в пользу своего организма.

Врач-диетолог и нутрициолог Евгений Арзамасцев до этого говорил, что зленые овощи могут ускорить процесс похудения к лету за счет содержания клетчатки. Он посоветовал добавлять по 150 г овощей в каждый прием пищи, особенно огурцы, болгарский перец, цветную или обычную капусту.

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит садиться на жесткие диеты.

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