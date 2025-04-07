Россиянам объяснили, почему не стоит садиться на жесткие диеты

Жесткая диета может привести к так называемому эффекту йо-йо, при котором потерянная масса тела возвращается с избытком. Об этом в беседе с РИАМО предупредила гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух. Она пояснила, что организм воспринимает резкие ограничения в питании как стресс и пытается создать запасы на случай нового «голодного» периода.

«Организм пытается восполнить запас жира: чем стремительнее человек снижает вес, тем больше вероятность возникновения эффекта йо-йо. Потерянные килограммы возвращаются, причем чаще всего даже с избытком. Например, скинули 15 кг, а спустя какое-то время вес вырос на 17–20 кг. Это научно доказано», — сказала Кашух.

Она посоветовала худеть постепенно, создавая разумный дефицит калорий, но при этом получая все необходимые питательные вещества.

До этого Кашух рассказала, что при похудении жир буквально испаряется из организма, выходя через легкие в виде углекислого газа и воды. Жировая ткань, по ее словам, расходуется, когда человек сжигает больше калорий, чем потребляет с пищей.

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