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Стало известно о возможной службе российского генерала в штурмовом отряде

Wargonzo: генерал Попов может возглавить штурмовой отряд на СВО
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Министерство обороны РФ

Генерал Иван Попов, возможно, возглавит подразделение штурмовиков в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на адвоката Попова Сергея Буйновского.

«Нами совместно с министерством обороны заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу и изменении меры пресечения в связи с положительным решением о направлении Иван Ивановича на СВО», — сказал правозащитник.

В то же время военный корреспондент Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что точных данных о должности, которую займет генерал, на сегодняшний день нет.

«В какой должности и на каком направлении он будет служить — пока не поясняется», — говорится в сообщении.

9 апреля сообщалось, что бывший командующий 58-й армией генерал-майор Попов попросил Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу в связи с решением Минобороны РФ заключить с ним контракт для участия в СВО.

В мае 2024 года генерал Попов был задержан и взят под стражу, однако в июле ему была изменена мера пресечения на домашний арест. Центральной фигурой в этом деле выступает генерал-лейтенант Олег Цоков, которого следствие обвиняет в вовлечении Попова в преступную схему, якобы используя его предполагаемое увлечение азартными играми.

Ранее Попову из-за перекура заменили домашний арест на СИЗО.

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