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СК прокомментировал задержание начальника управления ФСИН по Башкирии

СК: начальник УФСИН Башкирии задержан по делу о превышении полномочий

В Уфе задержали начальника управления ФСИН России по Республике Башкортостан по обвинению в превышении должностных полномочий. Информацию об этом подтвердили в Telegram-канале Следственного комитета.

По версии следствия, в ноябре прошлого года начальник управления обратился к должностным лицам в руководящем составе и потребовал организовать сбор денег в виде части премии в общей сумме более 3 млн рублей, выплаченной подчиненным. Как он заявлял, деньги нужны «для представительских нужд управления». Сотрудникам пришлось собрать требуемую сумму и они передали ее ответственным.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, заключило ведомство.

В начале апреля в Забайкалье начальника исправительной колонии задержали за превышение должностных полномочий. По версии следствия, один из заключенных по требованию руководителя колонии купил для нужд учреждения различные материалы и оборудование. Сейчас следователи устанавливают сумму нанесенного заключенному ущерба.

Ранее на Камчатке предпринимательница присвоила 3 млн рублей на субсидиях.

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