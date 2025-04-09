СМИ сообщило о задержании руководителя УФСИН Башкирии в Уфе

«Башинформ»: в Уфе задержали руководителя УФСИН по Башкирии Дзюбу

В Уфе задержали руководителя УФСИН Башкирии генерал-майора внутренней службы Владислава Дзюбу. Об этом сообщает «Башинформ».

По словам источника издания, задержанного обвиняют в превышении должностных полномочий. Материалы дела собираются передать в Советский районный суд, где подозреваемому изберут меру пресечения.

Официальных комментариев по этому делу не поступало.

В начале апреля в Забайкалье начальника исправительной колонии задержали за превышение должностных полномочий. По версии следствия, один из заключенных по требованию руководителя колонии купил для нужд учреждения различные материалы и оборудование. Сейчас следователи устанавливают сумму нанесенного заключенному ущерба.

В марте стало известно, что в Екатеринбурге по подозрению во взятке задержали полковника Марата Кабирова — помощника начальника ГУФСИН по соблюдению прав заключенных. Вместе с ним по делу проходит глава региональной ОНК Кирилл Васильченко.

Ранее на Камчатке предпринимательница присвоила 3 млн рублей на субсидиях.