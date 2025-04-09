SCMP: в Китае школьница залезла в стиральную машину и застряла там

Китайская школьница застряла в стиральной машине, спрятавшись там после ссоры с матерью, пишет South China Morning Post.

Инцидент произошел в провинции Цзянсу на востоке Китая. Там 12-летняя девочка, расстроенная после ссоры с матерью из-за невыполненного домашнего задания, решила залезть в стиральную машину, чтобы «охладить эмоции». Однако этот нестандартный способ успокоиться обернулся настоящей операцией по спасению.

Забравшись в барабан вертикальной стиральной машины, школьница не смогла выбраться обратно. Ее мать, услышав крики о помощи, попыталась самостоятельно освободить дочь, но все попытки оказались тщетными. Пришлось вызывать пожарных.

На место происшествия прибыла спасательная команда, которая обнаружила плачущую девочку, вжавшуюся в тесное пространство барабана. После тщательного осмотра было принято решение не вытаскивать ребенка силой, чтобы избежать травм, а аккуратно демонтировать саму стиральную машину.

Спасатели действовали ювелирно: сначала сняли внешний корпус, затем, накрыв девочку защитным одеялом, при помощи гидравлических резаков осторожно разрезали металлический кожух. Вся операция заняла 16 минут, в течение которых пожарные успокаивали школьницу и просили ее не двигаться.

К счастью, инцидент обошелся без серьезных последствий — девочка отделалась лишь легкими ссадинами.

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