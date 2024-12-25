Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Взорвавшаяся стиральная машина испортила Рождество семье из Англии

Daily Mail: в доме британской семьи взорвалась стиральная машина
close
Saltash Community Fire Station

Взорвавшаяся стиральная машина испортила Рождество семье из Англии, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в Корнуолле. После того, как стиральная машина взорвалась, в доме начался пожар, уничтоживший оранжерею и часть имущества. Когда пожарные службы прибыли на место, из здания валил густой черный дым.

Спасатели сообщили, что все окна в доме были разбиты, мебель сгорела до неузнаваемости, а стены были покрыты черным налетом от токсичного дыма. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Специалисты, использующие дыхательные аппараты, применили шланговые катушки для тушения огня. Также была вызвана третья команда из пожарной станции Лискерд для оказания дополнительной помощи.

Ранее 15-месячный ребенок в Англии попал в больницу из-за взрыва стиральной машины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами