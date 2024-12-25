Взорвавшаяся стиральная машина испортила Рождество семье из Англии, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в Корнуолле. После того, как стиральная машина взорвалась, в доме начался пожар, уничтоживший оранжерею и часть имущества. Когда пожарные службы прибыли на место, из здания валил густой черный дым.

Спасатели сообщили, что все окна в доме были разбиты, мебель сгорела до неузнаваемости, а стены были покрыты черным налетом от токсичного дыма. К счастью, никто из жителей не пострадал.

Специалисты, использующие дыхательные аппараты, применили шланговые катушки для тушения огня. Также была вызвана третья команда из пожарной станции Лискерд для оказания дополнительной помощи.

Ранее 15-месячный ребенок в Англии попал в больницу из-за взрыва стиральной машины.