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«Никаких полумер!»: в Госдуме выступили против выплат за нападения собак

Депутат Бурматов: за нападение собак для владельцев должна быть уголовка
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Adam Lawrence/moodboard/Global Look Press

Введение выплат штрафных санкций и компенсации вреда для владельцев собак, напавших на других людей, — это полумера, которая не поможет решить проблему, считает первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В беседе с НСН он призвал лишать за это свободы, подчеркнув, что по-другому люди не осознают ответственности за своих питомцев.

«Если собака напала и при этом пострадал человек, ее хозяин должен нести уголовную ответственность, которая также может предполагать и штраф, и компенсацию вреда. Никакие полумеры здесь не помогут», — подчеркнул депутат.

Если в результате нападения жертву спасти не удалось, то за это следует лишать свободы владельца собаки на срок до трех лет, считает депутат. Только в этом случае, по его мнению, они перестанут отпускать собак на самовыгул, спускать их с поводка и натравливать на других людей. В пример необходимости принятия таких мер Бурматов привел недавний случай нападения двух собак на ребенка в Краснодарском крае, подчеркнув, что речь идет о питомце опасной крупной породы, который имеет «недалеких хозяев».

Напомним, до этого депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов заявил, что хозяина собаки, которая нанесла серьезный вред здоровью человека, нужно обязать пожизненно выплачивать пострадавшему пенсию в размере регионального МРОТ. При этом он отметил, что эта сумма не сможет полностью покрыть все расходы на лечение и реабилитацию, однако даже такие платежи заставят многих задуматься о том, что выгоднее: выплата пенсии или покупка намордника.

Ранее в Госдуме поспорили о мыле из собак.

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