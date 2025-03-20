В Госдуме поспорили о мыле из собак

Депутат Николай Цед назвал собак «зубастым оружием» и заявил, что в СССР из них варили мыло. Его коллега Владимир Бурматов заявил «Газете.Ru», что советские собачьи мыловарни — страшная история для пионеров, такой практики не было.

«Это одна из детских городских легенд, которая появилась в советское время, что якобы из отлавливаемых собак делают мыло. Никогда такого не было. Это технически практически невозможно сделать и в мыловаренной советской промышленности использовались совершенно другие способы изготовления. Это уже давно развенчанная страшная сказка для детей типа пионерских историй. Мыло из собак из той же оперы. Слова коллеги неправильно были поняты и интерпретированы», – сказал он.

Бурматов напомнил, что Цед – депутат от Санкт-Петербурга, а город достиг «огромных успехов» в решении проблемы бездомных животных.

«Санкт-Петербург это сделал абсолютно спокойно, корректно и очень уважительно относясь к братьям нашим меньшим. Мы недавно вспоминали блокаду, и были памятные мероприятия, связанные с этим героическим и одновременно трагическим событием в нашей истории. В Санкт-Петербурге памятники стоят бездомным животным, и люди помнят как их туда завозили даже из других регионов, например, кошек, чтобы спасти город от нашествия грызунов. Я считаю, что в плане пропаганды ответственного отношения к животным город делает очень многое. Другим регионам можно сегодня поучиться гуманным практикам, которые реализуются в Санкт-Петербурге. Я всегда этот город привожу в качестве одного из примеров среди регионов, которым удалось успешно, гуманно, эффективно и относительно недорого решить эту проблему. Поэтому давайте эти байки про мыло оставим тем, кто в это верит и этим живет», – пояснил депутат.

Накануне депутат Госдумы Николай Цед опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост, в котором назвал бродячих и домашних собак «зубастым оружием», способным «выстрелить» в любой момент. Он также написал, что в советское время проблема с бездомными собаками «решалась просто» – из них варили хозяйственное мыло.

Ранее сенатор предложил создать госприюты для бродячих животных в субъектах РФ.