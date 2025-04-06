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Россиянин избил битой сожительницу за переписку с бывшим мужем

В Курской области мужчина из-за ревности избил сожительницу битой
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Global Look Press

В Курской области Курчатовский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, который избил сожительницу из ревности. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы области.

По данным следствия, 30-летний обвиняемый нашел в телефоне сожительницы переписку с бывшим мужем. Приревновав возлюбленную, мужчина устроил скандал. В ходе ссоры он разбил телефон женщины, схватил биту и несколько раз ударил ее.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Кировской области пенсионер избил сожительницу поленом. Обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своей сожительницей. В какой-то момент между мужчиной и женщиной возникла ссора. В ходе конфликта 60-летний пенсионер схватил полено и несколько раз ударил им сожительницу. Травмы потерпевшей оценили как тяжкий вред здоровью. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее в Ленобласти сожитель избил любимую и несколько раз обжег утюгом.

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