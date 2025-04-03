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Подростков, которые подожгли и изрезали ножом жителя Владивостока, задержали

В Приморье задержали подростков, которые избили и подожгли прохожего
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УМВД России по Приморскому краю

Полиция Владивостока установила личности и задержала трех подростков, обвиняемых в нападении на случайного прохожего. Об этом сообщает УМВД Приморского края.

Нападение произошло 2 апреля, компания молодых людей окружила прохожего. Юноши облили мужчину горючей жидкостью, подожгли ему волосы, избили и несколько раз ударили ножом в спину. Пострадавшего обнаружил охранник рынка. Мужчину госпитализировали с серьезными травмами.

Сотрудники полиции установили личности и задержали трех нападавших, ими оказались двое 16-летних и один 17-летний жители Владивостока. По факту произошедшего Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело о покушении. Мотивы поступка задержанных устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Башкирии подростки из-за девушки избили школьника-инвалида. Подростки вызвали на «стрелку» школьника, который находится на домашнем обучении, но недавно начал ходить с костылями. Несовершеннолетние заставили юношу на костылях драться со сверстником, который сбил школьника с ног и стал пинать по лицу.

Ранее в Ленобласти подростки толпой избили пенсионера.

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