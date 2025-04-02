Мужчину избили и подожгли во Владивостоке

Во Владивостоке трое неизвестных подожгли и несколько раз ударили ножом мужчину

Во Владивостоке неизвестные избили мужчину и подожгли, их разыскивают. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в районе ТЦ «Самоцвет» на улице Юмашева.

Три человека сильно избили 41-летнего мужчину, облили воспламеняющейся жидкостью и подожгли. Затем один из них несколько раз ударил лежащего на асфальте ножом в спину.

Пострадавшего обнаружил охранник рынка. Мужчину госпитализировали в больницу с серьезными ранами.

В данный момент сотрудники МВД разыскивают нападавших.

1 апреля СК сообщил, что в Пермском крае подростков обвинили в избиении 53-летнего знакомого. В ведомстве рассказали, что в деревне Тарова между школьниками в возрасте 14 и 15 лет и мужчиной произошел конфликт, во время которого подростки избили пострадавшего руками, ногами и пластиковой канистрой. В результате чего тот получил травмы несовместимые с жизнью. В их отношении возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Татарстане женщина вспорола знакомой живот за «аморальное поведение».