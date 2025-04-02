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В Ленобласти подростки толпой избили пенсионера

В Ленобласти подростки избили пенсионера и сломали ему нос
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Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

В Сосновом Бору Ленинградской области группа подростков избила пенсионера, пострадавший госпитализирован с гематомами и переломом носа. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел 30 марта. 72-летний мужчина подвергся нападению группы подростков в гаражном кооперативе. По словам сына пострадавшего, толпа несовершеннолетних не дала мужчине пройти по тротуару.

«Шли они, заняв всю ширину тротуара. Ну, как раньше гопники, чтобы спровоцировать конфликт. Отец прижался максимально к краю, чуть ли уже не шагнул с поребрика на проезжую часть. Тут один из компании выскочил вперед и без слов с ходу ударил отца рукой по голове. Затем ударил еще — отец попытался закрыться сумкой», — рассказал мужчина.

Пострадавший госпитализирован с переломом носа и ушибами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи задержали одного из подозреваемых в нападении, им оказался 14-летний школьник. Личности других участников избиения устанавливаются.

Ранее мужчину избили и подожгли во Владивостоке.

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