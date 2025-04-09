Житель Нягани запер в квартире 32 собаки и не выпускал их на улицу в течение семи лет

Из запертой квартиры в ХМАО спасли 32 собаки, которым не позволяли гулять

Семья из ХМАО держала 32 собаки в запертой квартире с 2018 года. Об этом рассказали в администрации Нягани.

Соседи семьи утверждали, что животных не выпускали на улицу уже семь лет, при этом хозяин жил в этой же квартире и регулярно избивал питомцев, а затем избавлялся от них, вынося тела на мусорку в пакетах.

Местные говорят, что в квартиру ежедневно приходила женщина со своей дочерью, они кормили животных, но их экскременты никто не убирал. В конце концов они начали стекать в соседние квартиры.

В ситуацию вмешались власти и после того, как суд принял решение изъять собак у владельцев, пострадавших животных вывезли в местный приют и отправили на карантин. Собак планируют обработать от паразитов, чипировать, вакцинировать, а также кастрировать и стерилизовать.

«Собачки чувствуют себя хорошо, у них отличный аппетит», — отметили в мэрии.

Ранее сибиряк приютил у себя в квартире 30 собак, которых выпускает гулять в подъезд.