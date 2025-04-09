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Психолог объяснила, как правильно вести деловые переговоры

Психолог Кухаренко: деловые переговоры важно вести в хорошем настроении
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Motrow/imageBROKER.com/Global Look Press

Настроение является одним из ключевых элементов успешных переговоров. Если у человека неважное расположение духа, от беседы лучше отказаться. Такой совет в интервью РИАМО дала психолог Алена Кухаренко. Если же с настроением все в порядке, эксперт рекомендует для максимального влияния расположить ключевого собеседника справа от себя.

«В любых переговорах важно всегда слушать собеседника внимательно. Если вы видите, что визави потерял нить разговора, отвлекся, то вернуть в нужное русло его можно вопросом: «А что ты думаешь по этому поводу?» Либо можно взять паузу, замолчать и дождаться, когда оппонент поймет, что вы жаждете его внимания», — отметила Кухаренко.

Она добавила, что опытные переговорщики используют как инструмент влияния тишину. Неустойчивые личности, по ее словам, часто не выдерживают пауз и могут пойти на уступки. Важно помнить, что качество беседы определяется не количеством произнесенных слов, а их значимостью, подчеркнула психолог.

Если же беседа зашла в тупик, Кухаренко советует не искать выход, а прервать встречу и перенести ее на другую дату.

Эксперт по сложным переговорам Даниил Терентьев до этого говорил, что при желании любой человек может с легкостью найти себе компанию на любом мероприятии и вступить в разговор с незнакомцем. Для этого важно сначала представиться, а затем проявить к новому собеседнику искренний интерес.

Ранее HR-эксперты дали советы, как правильно составить резюме.

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