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Россиянам раскрыли секрет легкого вступления в разговор с незнакомцами

Специалист по переговорам Терентьев: в разговоре с незнакомцем важен интерес
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Depositphotos

При желании любой человек может с легкостью найти себе компанию на любом мероприятии и вступить в разговор с незнакомцем, считает эксперт по сложным переговорам Даниил Терентьев. Для этого важно сначала представиться, а затем проявить к новому собеседнику искренний интерес, объяснил он 360.ru.

Зачастую после того, как человек называет незнакомцу свое имя и род занятий в ответ он слышит аналогичную информацию – это служит отправной точкой для успешного знакомства, считает специалист. Он посоветовал развивать беседу с помощью коротких закрытых вопросов, которые не сильно затруднят собеседника.

«Старайтесь каждую реплику завершать вопросом: Вам нравится это мероприятие? Были ли раньше на подобных? Вы здесь с конкретной целью или из любопытства?» — порекомендовал Терентьев.

По его мнению, важно сначала сосредоточиться на собеседнике, а уже после перевести разговор на себя. Если заговорить с незнакомцем слишком тяжело, то можно присоединиться к уже начавшейся беседе, подойдя к разговаривающим людям. Сначала необходимо послушать беседу молча, а затем обратиться к одному из гостей с уточняющим вопросом, заключил эксперт.

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