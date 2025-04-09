Специалист по особо опасным инфекциям: ИИ поможет людям победить новую пандемию

При появлении новой пандемии бороться с ней человечеству помогут современные технологии, включая искусственный интеллект, считает доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. В частности, ИИ сможет спрогнозировать развитие заболевания, разработать меры по ее излечению, объяснил он в беседе с 360.ru.

Используя суперкомпьютеры с программами ИИ, ученые смогут загрузить в них данные о том или ином микробе, указав его контагиозность, вирулентность, летальность и прочие параметры. На основе этой информации программа выдаст анализ, описав возможные угрозы и способы их преодоления.

«Для чего это делается? Чтобы разработать меры противодействия возможным пандемиям, — пояснил Жемчугов. — Туда закладывают микроб и прогнозируют, что надо делать по его локализации, по предотвращению распространения, по лечению, по мерам профилактики и так далее».

В том числе программа будет ориентироваться на данных, полученных при прошлом опыте — например, применяться будут и оценки итогов пандемии коронавируса, которая дала людям возможность прогнозировать действия на случай распространения новой инфекции.

Все это имеет крайне важное значение, так как микробы постоянно мутируют, подчеркнул специалист. Сегодня человечество знает лишь 10% от их общего числа на планете, поэтому необходимо быть готовыми к очередной пандемии.

«А мы готовы, потому что у нас есть отличная система на стороне противодействия», — заключил иммунолог.

Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новая пандемия — это не теоретический риск, а эпидемиологическая определенность. Он напомнил о тяжелых последствиях COVID-19, подчеркнув, что «следующая пандемия не будет ждать» и может произойти через 20 лет, «а может и завтра».

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