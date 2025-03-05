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Повседневное устройство может спасти мир от будущих пандемий, выяснили ученые

PNAS Nexus: смарт-часы способны выявлять заражение ОРВИ до первых симптомов
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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых из Финляндии и США выяснила, что обычные «умные» часы могут стать мощным инструментом для раннего выявления респираторных вирусных инфекций, включая простуду, грипп и COVID-19. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PNAS Nexus.

Смарт-часы могут отслеживать ключевые физиологические показатели, такие как частота сердечных сокращений, температура кожи, дыхание и другие маркеры.

Исследования показывают, что эти устройства могут с точностью до 88% определить заражение COVID-19 и до 90% — гриппом за несколько дней до появления симптомов. Это особенно важно, поскольку многие заболевания, включая COVID-19, наиболее заразны именно в предсимптоматический период.

Ученые использовали данные эпидемиологических, биологических и поведенческих исследований для создания математической модели, которая демонстрирует, как раннее обнаружение инфекций с помощью смарт-часов может повлиять на распространение болезней. Модель показывает, что массовое использование таких устройств может значительно «сгладить кривую» заболеваемости и даже предотвратить вспышки.

По мнению исследователей, раннее предупреждение поможет людям эффективно бороться с распространением болезни. Например, они смогут заблаговременно сделать ПЦР-тест, надеть маску или изолироваться от окружающих.

Технология может быть адаптирована для выявления различных заболеваний, включая птичий грипп (H5N1) и даже ВИЧ. С развитием машинного обучения и интеграции дополнительных данных точность таких устройств будет только расти, отметили ученые.

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