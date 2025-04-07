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В РФ задержали 15 человек за подмену номеров по указанию мошенников из-за рубежа

Представитель МВД Волк: в РФ задержали 15 человек за участие в подмене номеров
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали 15 человек по подозрению в сотрудничестве с мошенниками из-за границы и обеспечении работы узлов связи для подмены телефонных номеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства внутренних дел страны Ирина Волк.

Она рассказала, что в марте полицейские получили информацию о работе 28 сим-боксов и двух сим-банков на территории РФ. Данные объекты находились в пяти российских регионах.

После этого стражи порядка начали проверку и установили около 7000 абонентских номеров, которые аферисты использовали в преступных целях. Также специалисты выяснили, что злоумышленники применяли виртуальные серверы для обеспечения голосовых вызовов. Платформы были зарегистрированы на территории ряда стран Европы и предназначались для удаленного администрирования сим-боксов.

«Организовано проведение одновременных обысков и задержаний. В результате полицейские пресекли деятельность 15 фигурантов, которые обеспечивали работу узлов связи», — подчеркнула Волк.

По ее словам, в соответствующих мероприятиях приняли участие сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД РФ совместно с коллегами из территориальных подразделений полиции в 11 регионах. Среди них — Московская, Смоленская, Новосибирская, Липецкая, Амурская, Ярославская, Брянская и Ростовская области, а также Ставропольский край, Республика Башкортостан и Республика Чувашия.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники рассылают жителям РФ поддельные квитанции о задолженностях.

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