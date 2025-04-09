В Госдуме оценили планы создать реестр женатых россиян

Персональные данные граждан должны оставаться под надежной защитой, раскрывать их просто так нельзя, отметила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Так она в беседе с RT оценила идею по созданию реестра женатых россиян для проверок семейного положения при знакомстве.

Депутат напомнила, что заключить брак сегодня невозможно без соответствующего штампа в паспорте, посоветовав при знакомстве просить партнера показать документ, чтобы уточнить его семейное положение.

«Мне кажется, что если женщина или мужчина сомневается в своем партнере, то проще просто откровенно поговорить и попросить показать соответствующую страницу паспорта», — отметила Бессараб.

Идею о создании реестра она назвала «нежизнеспособной», подчеркнув, что обладать доступом к личной информации должны только государственные структуры. Предоставить всем жителям изучать информацию друг о друге – это неверный шаг, заключила парламентарий.

Напомним, центр «Сорок сороков» призвал ввести на «Госуслугах» возможность проверки семейного положения жителей. Депутат Госдумы Виталий Милонов положительно оценил эту инициативу, подчеркнув, что в соответствующем разделе портала можно будет можно будет получить не данные супруга или супруги, а узнать сам факт того, состоит ли человек в браке.

Ранее Милонов объяснил, как раздел знакомств на «Госуслугах» будет вычислять «шалашовок и альфонсов».