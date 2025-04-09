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В России призвали ввести период охлаждения для договоров о пожизненной ренте

Юрист Соловьев: для договоров пожизненной ренты нужен период охлаждения в 14 дней
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Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо ввести период охлаждения длительностью 14 дней перед заключением договора пожизненной ренты. С таким обращением к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратился заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьёв, передает RT со ссылкой на копию документа.

Автор инициативы подчеркнул, что в последнее время выросло количество случаев, когда мошенники заставляют пенсионеров заключать договоры пожизненной ренты. Например, они могут представляться сотрудниками органов безопасности, заставляя свою жертву отдать им все сбережения, оформить на себя кредиты, а затем заявить, что недвижимость пострадавшего попала под угрозу отчуждения, и защитить ее можно только фиктивным договором пожизненной ренты. В результате такого обмана пожилой россиянин лишается своего жилья.

Нотариус такие сделки удостоверяет после перевода на счет рентополучателя небольшой суммы денег, которая может не превышать одну десятую от стоимости квартиры. Даже эти средства жертву позже заставляют вернуть.

«В итоге оказывается, что пенсионер потерял жильё, а рентодатель утверждает, что не был осведомлен об обмане, и всеми силами пытается вручить пенсионеру ежемесячный платеж, для того чтобы не потерять право на объект недвижимости, указанный в договоре», — отметил юрист.

Возможности все продумать и взвесить у пенсионера зачастую нет, поэтому необходимо ввести период охлаждения длительностью две недели, в течение которого договор будет оставаться у нотариуса, считает Соловьёв. Также он призвал ввести обязательное уведомление нотариусом близких пенсионера о намерении заключить соглашение.

До этого юрист Ольга Федорова предупредила, что после заключения договора пожизненной ренты сиделка будет крайне заинтересована в скорейшем уходе пенсионера из жизни, так как в этом случае она получит его квартиру, отметила юрист. Речь идет об одиноких пожилых людях, из-за чего, по сути, плательщик ренты заранее ограждает себя от претензий других наследников. Действия такого человека никто не будет контролировать, проверить его крайне сложно.

Ранее российских пенсионеров предупредили об опасности пожизненной ренты.

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