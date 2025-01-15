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Российских пенсионеров предупредили об опасности пожизненной ренты

Адвокат Вербицкая-Линник: договор пожизненной ренты грозит пенсионерам криминалом
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В Москве среди пенсионеров растет популярность услуги пожизненной ренты. По ней пожилые люди передают по договору свое имущество человеку, от которого затем получают регулярные выплаты или другие виды содержания. Однако это опасная сделка, которая грозит криминалом, предупредила адвокат, кандидат юридических наук Юлия Вербицкая-Линник в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как правило, пенсионер, заключающий договор пожизненной ренты, продолжает жить в своей квартире. Причем на сделку он идет после того, как компания или какие-то частные лица заверяют его, что это хорошие условия — они обещают заботиться о человеке, клянутся ему в преданности. Однако верить этому нельзя, подчеркнула юрист.

«После того, как заключается договор, собственником жилья становится плательщик ренты, который неминуемо ожидает скорейшего ухода в мир иной прежнего собственника, то есть получателя ренты. В данном случае как раз возможно криминальное развитие событий», — объяснила она.

В России нет уполномоченного органа, который бы контролировал соблюдение условий договора о пожизненной ренте. По сути, человек, который идет на такой шаг, безоговорочно доверяет второй стороне и нотариусу, и вряд ли сможет впоследствии защитить себя, заключила адвокат.

Ранее эксперты рассказали, когда российским пенсионерам ждать повышения доходов.

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