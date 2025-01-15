Юрист: услуги сиделок для пожилых в обмен на квартиру смертельно опасны

В России появляется все больше объявлений с предложениями услуг сиделок для пожилых людей в обмен на получение квартиры. Это так называемая пожизненная рента, которая популярна среди одиноких пенсионеров. Однако, соглашаясь на такие условия, россияне рискуют жизнью, предупредила юрист Ольга Федорова в беседе с 360.ru.

После заключения договора сиделка будет крайне заинтересована в скорейшем уходе пенсионера из жизни, так как в этом случае она получит его квартиру, отметила юрист. Речь идет об одиноких пожилых людях, из-за чего, по сути, плательщик ренты заранее ограждает себя от претензий других наследников. Действия такого человека никто не будет контролировать, проверить его крайне сложно.

«Тут психология и человеческий фактор, законными способами выяснить все это практически невозможно, — подчеркнула Федорова. — Мошенники профессионально входят в доверие, поэтому риск для одиноких людей крайне велик».

Напомним, по договору пожизненной ренты пенсионеры передают свое имущество человеку, от которого затем получают регулярные выплаты или другие виды содержания – к примеру, те же самые услуги сиделки. Кандидат юридических наук Юлия Вербицкая-Линник до этого также согласилась, что подобные сделки грозят криминальным развитием событий и крайне опасны для пожилых людей.

Ранее стало известно, что каждый четвертый пожилой человек регулярно сталкивается с мошенниками.