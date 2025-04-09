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Россиянам рассказали, в каких случаях их могут не выпустить в отпуск за границу

Адвокат Ульяненко: россиян могут не выпустить в отпуск за границу за долги
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут столкнуться с ограничением на выезд из страны в отпускной период, если у них есть какой-либо долг в размере более 10 тыс. рублей, который они не погасили его в течение двух месяцев. Об этом «Москве 24» рассказал адвокат Виталий Ульяненко.

По его словам, речь может идти о долге за коммунальные услуги, штрафы от ГИБДД, алименты и не только. Чтобы избежать попадания в такую ситуацию, эксперт посоветовал проверить наличие исполнительного производства на сайте Федеральной службы судебных приставов перед отпуском. Если информация там есть, можно погасить долги.

«Чтобы ускорить процесс, советую связаться с приставом, который занимается данным исполнительным производством. Его данные, в том числе контактный телефон, как правило, указаны на сайте», — сказал Ульяненко.

Тем, кто решил обновить загранпаспорт перед отпуском, адвокат посоветовал внимательно проверять в нем все анкетные данные при получении, чтобы там не было ошибок. Он пояснил, что любое несоответствие в персональных данных может стать причиной проблем при выезде за границу.

Исследование сервисов «Авиасейлс» и СБЕР ЕАПТЕКА, поступившее в редакцию «Газеты.Ru», до этого показало, что почти каждый четвертый россиянин — 22% — не брал отпуск в 2024 году по сравнению с 12% в 2022 году. Из 22% россиян, оставшихся без отпуска, 12% планировали отдых, но их планы сорвались, а 10% даже не рассматривали такой возможности.

Ранее в МВД рассказали, что делать при утере паспорта за границей.

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