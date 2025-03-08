Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США поймали преступника, сбежавшего из тюрьмы почти 40 лет назад

Во Флориде арестовали мужчину, сбежавшего из тюрьмы почти 40 лет назад
close
Lee County Sheriff's Office

В американском штате Флориде задержали мужчину, который почти 40 лет назад сбежал из тюрьмы в Пуэрто-Рико, передает ABC News.

Как отмечает телеканал, Хорхе Мия-Вальдес совершил побег в 1987 году. С тех пор он жил под другим именем и был судим в США за ограбление и причинение тяжких телесных повреждений.

Согласно материалу, офис местного шерифа запросил отпечатки пальцев Мия-Вальдеса, взятые в 1986 году. Когда их сопоставили со сделанными до задержания, они совпали. На видеозаписи ареста мужчина говорит, что полиция дважды задерживала его, но отпускала, так он «был не нужен» правоохранителям. В третий раз Мия-Вальдес был арестован.

Прошлой осенью в США братья, осужденные за тяжкое преступление, были оправданы после почти 25 лет заключения. Дело о расправе над матерью двоих детей Сандрой Лисон, исчезнувшей со своей работы из бара в Грин-Бей, штат Висконсин, было возбуждено в 1987 году и оставалось нераскрытым дольше 10 лет. Однако в 1998 году один из заключенных сообщил охранникам исправительного учреждения в Ошкоше, что его сокамерник Дэвид Бинц якобы признался в преступлении. Оказалось, что в ночь происшествия он и его брат Роберт находились в том баре и были опрошены полицией в качестве свидетелей. В 2000 году они были арестованы и приговорены к пожизненному заключению, хотя обвинение основывалось исключительно на слухах заключенных и не имело вещественных доказательств.

Ранее «плюшевая капибара» задержала наркоторговца в День святого Валентина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами