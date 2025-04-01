Врач развеял известный миф о пользе грейпфрута

Грейпфрут содержит витамин С, что делает его полезным, однако утверждение о том, что он помогает в борьбе с лишним весом, вызывает сомнения. Об этом в эфире «Радио 1» сообщил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

«История такова, что в 100 граммах грейпфрута, если его очистить от кожуры, содержится примерно 42-44 килокалории. Для его сжигания и получения из него питательных веществ наше тело тратит больше 50-60 килокалорий, и якобы грейпфрут обладает так называемой отрицательной калорийностью. Но, к сожалению, такого не бывает», — сказал специалист.

Он также напомнил, что грейпфрут противопоказан людям с повышенной кислотностью.

Недавно ученым из Центра Вулкан в Израиле удалось найти решение проблемы, связанной с тем, что употребление грейпфрута может негативно влиять на действие более чем 100 рецептурных лекарств, усиливая их до опасного уровня или снижая их эффективность.

В новой работе исследователям удалось идентифицировать гены, отвечающие за синтез фуранокумаринов, что открывает путь к созданию цитрусовых без этих веществ.

Ранее ученые предложили использовать сок грейпфрута против рака толстой кишки.