Россиянам объяснили, как связаны тревога и лишний вес

Испытывая тревогу, многие люди ищут утешения в еде, что приводит к набору лишнего веса. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Ожирение часто рассматривается как физическая проблема, связанная с избыточным потреблением калорий и недостатком физической активности. Однако оно также имеет глубокие психологические аспекты, которые могут воплощаться в виде стрессов, тревожности и других эмоциональных состояний», — сказала специалист.

Она пояснила, что стресс вызывает выброс гормона кортизола, который может повышать аппетит и способствовать накоплению жира. Также, по ее словам, человек может попасть в замкнутый круг, при котором переедание на фоне эмоциональных переживаний вызывает вину и раздражение, вновь подогревая тревогу.

Чтобы перестать переедать, врач посоветовала научиться распознавать эмоциональные триггеры, которые приводят к чрезмерному употреблению пищи, а также заняться спортом, хобби, медитациями или творчеством, чтобы эффективно справляться со стрессом.

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