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Россиян предупредили о новой схеме мошенников с фальшивыми ИИ-помощниками

Депутат Немкин: мошенники используют новую схему обмана с ИИ-помощниками
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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали активно обманывать россиян с помощью новой схемы, связанной с фальшивыми помощниками на базе искусственного интеллекта. Они создают сайты и приложения, выдавая их за популярные у жителей сервисы – например, за чат-боты, голосовые помощники, переводчики на базе ИИ, рассказал RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

После того, как пользователь попадает на фейковый ресурс, он начинает общаться с ненастоящим ИИ-помощником. Причем по неосторожности человек может сообщить ему свои личные данные – паспортные, СЕННИЛС, банковскую информацию .

«Всё это якобы нужно для проверки личности или оказания услуги, но на деле — это прямой путь к краже данных и денег», — подчеркнул депутат.

Опасность заключается в том, что сегодня пользователи в основном воспринимают ИИ-сервисы как безопасных помощников. Распространяются такие поддельные сайты зачастую через рекламные баннеры, сообщения. Важно использовать только официальные приложения и проверенные сайты, отметил Немкин. Он призвал никогда не передавать ботам личные данные, а при любых сомнениях прерывать диалог и перепроверять информацию.

Напомним, по данным Управления по борьбе с киберпреступлениями (УКБ) МВД, фейковые лотереи и розыгрыши остаются одной из самых популярных мошеннических схем, реализуемых через спам. Так, россиянам рассылают некую лотерею, напоминающую казино. После вращений пользователь обязательно оказывается «победителем», но для вывода якобы выигранных денег необходимо оплатить пошлину. Так мошенники и получают деньги россиян.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, клонирующих их аккаунты в соцсетях.

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