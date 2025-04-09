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Россиянка испугалась выдуманных мошенников и отдала настоящим почти миллион рублей

В Комсомольске женщина отдала мошенникам почти миллион рублей
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Depositphotos

В Комсомольске Ивановской области 53-летняя женщина доверилась мошенникам и потеряла почти миллион рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Россиянке стали звонить неизвестные, которые представлялись якобы сотрудниками компании сотовой связи и портала «Госуслуг». Аферисты убедили женщину, что мошенники могут завладеть ее счетам, и, под предлогом сохранения сбережений, предложили ей перевести средства на «безопасный счет».

Женщина поверила злоумышленникам, сняла со счетов 934 тысячи и перевела их на счета, указанные преступниками. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

До этого крымчанка лишилась квартиры и почти семи миллионов рублей из-за аферистов. С женщиной связался якобы директор учреждения, в котором она работает, и рассказал о необходимости задекларировать деньги.

Ранее в Кузбассе подросток отдал мошенникам сбережения из сейфа родителей.

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