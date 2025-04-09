Врач рассказала, как обезвредить ген переедания

Некоторые люди могут переедать не из-за вредных привычек, а из-за особенного гена, который можно обезвредить. Об этом kp.ru рассказала врач-генетик медико-генетического центра Genotek Анастасия Чеботарева.

«Мы смотрим на ген, связанный с восприятием гормона лептина. Но у части людей встречается мутация в нем, отвечающем за работу рецептора «гормона насыщения». После мы предупреждаем обладателя такого варианта гена, что нужно сознательно контролировать количество пищи, не дожидаясь полного насыщения», — пояснила врач.

По ее словам, мозг при такой мутации плохо распознает сигналы о сытости организма, поэтому человек съедает больше, чем нужно. Чтобы «ген обжорства» не включался, важно приучить себя к разумным порциям, есть без отвлечений и по расписанию. Чеботарева добавила, что для детей с таким геном важно, чтобы родители также следили за питанием и у них выработалась аналогичная привычка.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого говорила, что тревога часто приводит к набору лишнего веса, потому что многие люди ищут утешения в еде. Она пояснила, что стресс вызывает выброс гормона кортизола, который может повышать аппетит и способствовать накоплению жира.

Ранее был назван неожиданный фактор женского алкоголизма.