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Назван неожиданный фактор женского алкоголизма

JNeurosci: переедание у женщин может повышать риск алкоголизма
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Ecanoguz/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Калифорнийского университета предположили, что женщины, страдающие компульсивным перееданием, начинают злоупотреблять алкоголем быстрее, чем мужчины. Результаты исследования опубликованы в журнале JNeurosci.

К таким выводам исследователи пришли в результате эксперимента на мышах. Грызунов обоих полов поместили в условия, способствующие перееданию. Также в клетках установили поилки с обычной водой и напитком с этиловым спиртом. Ученые обнаружили, что самки мышей, у которых развилось компульсивное переедание, чаще подходили к поилкам с «алкоголем» по сравнению с самцами.

Исследователи также обнаружили, что у самок при этом повышался уровень фосфодиэстеразы 4B (PDE4B). Это белок, который ранее связывали с алкоголизмом и расстройствами пищевого поведения у людей. Подавление активности PDE4B предотвращало переедание у мышей обоих полов.

По словам ученых, выявленная ими поведенческая модель может может быть полезной для будущих исследований. Также новые данные о белке PDE4B можно будет использовать для разработки новых методов лечения алкоголизма.

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