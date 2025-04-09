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Под Калининградом собака искусала мужчину, который пытался порвать ей пасть и вырвать язык

Пьяный калининградец напал на сидевшую на цепи собаку и пытался вырвать ей язык
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Adam Lawrence/moodboard/Global Look Press

Пьяный мужчина напал на цепного пса, который охраняет предприятие под Калининградом. Об этом пишет «Клопс».

Инцидент произошел 6 апреля в Гвардейске. Местный житель, находившийся в состоянии опьянения, подошел к собаке, сидевшей на цепи возле свой будки, и начал приставать — дергать за цепь, хватать за морду и язык, пытаясь порвать ей пасть. Поначалу пес пытался спрятаться в будке, но в итоге искусал 45-летнего хулигана, который к моменту приезда скорой уже не стоял на ногах. Мужчина забыл дату рождения и с трудом вспомнил, как его зовут, а по прибытию в больницу от госпитализации отказался. У него диагностировали укушенные раны лица и кистей рук.

Охранник предприятия, ставший свидетелем случившегося, рассказал, что пес попал к ним щенком и не привык проявлять агрессию к людям. Он обожает внимание окружающих и всегда радуется, когда его одаривают вниманием. На цепь собака попала после того, как убежала и попала под машину. С тех пор животное находится на привязи, поэтому ему пришлось защищаться от неадеквата, распускавшего руки. На него в итоге составили протокол.

«Полицейский сам был в недоумении: впервые увидел, чтобы человек на собаку бросался», — заключил собеседник редакции.

Ранее в Краснодарском крае неизвестный перемотал скотчем лапы и морду собаки и бросил ее в яму.

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