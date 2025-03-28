В Краснодарском крае неизвестный перемотал скотчем лапы и морду собаки и бросил ее в яму

На Кубани из ямы достали собаку, которой неизвестный связал скотчем лапы и морду

На Кубани собаку бросили в яму со связанными скотчем лапами и мордой. Видео ее спасения опубликовал Telegram-канал »Кореновск сегодня».

Животное, безуспешно пытающееся освободиться от стяжек, сделанных канцелярским скотчем, обнаружили в центре Кореновска. Из ловушки — яме с мусором в районе городского парка — пса достала девушка. Спасенная ею собака по-прежнему находится в шоковом состоянии.

После публикации ролика полиция города начала проверку по факту жестокого обращения с животным. Личность живодера устанавливают.

В феврале неизвестные пробили собаке череп лопатой у школы в городе Шахты Ростовской области. Местная жительница проходила мимо и заметила истекающую кровью собаку, которая скулила. Это оказался бездомный пес по кличке Шашлык — имя ему дали школьники.

У пса на теле были рваные раны, глубокие порезы, а также у животного «сошла с места» челюсть. На лечение животного деньги собрали сотрудники школы. Ветеринары провели ему операцию, на данный момент собаку уже выписали из больницы.

Ранее россиянин постирал в машинке живого кота и снял это на видео.