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Вдова Этуша требует 1 млн рублей из-за слов о неубранной могиле

КП: вдова Этуша Елена подала в суд на журналиста из-за неубранной могилы

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Вдова актера Владимира Этуша Елена подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против компании «ТВ Центр» и журналиста Дениса Сорокина. Об этом сообщает kp.ru.

«Самое забавное, что предмет иска построен на «психологическом исследовании» неизвестного нам специалиста Е.Г. Чернышевой, выполненной по обращению и за счет Елены Этуш», — заявила адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

По данным издания, вдова актера требует от компании «ТВ Центр» и журналиста Дениса Сорокина 1 млн рублей за нанесенный ей моральный вред, а также 190 тыс. рублей судебных издержек и оплату госпошлины. Адвокат Сорокина заявила, что в иске идет речь об интервью, в котором журналист восхваляет Елену, отмечая, что «она с Этуша пылинки сдувала». Однако затем Сорокин показывает могилу артиста и заявляет, что вдове нужно почаще навещать ее, так как она выглядит неухоженной.

Вербицкая-Линник добавляет, что в исследовании, которое прислала вдова Этуша, сделан вывод, что помещать могилу не обязательно, так как нельзя «получить выгоду» от человека, в память о котором это делается. Она также показана в нем как супруга, которая не любила своего супруга, а также — не уважает культурные и религиозные традиции. Первое заседание запланировано на 7 февраля.

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