СК прекратил дело о хищении денег у актера Владимира Этуша

Дело о хищении денег у Этуша прекратили за отсутствием состава преступления

Следственный комитет России завершил уголовное дело против бывшего председателя Национального банка Абхазии Даура Барганджии, который был обвинен в хищении 28 миллионов рублей у народного артиста СССР Владимира Этуша. Причиной закрытия дела стало отсутствие состава преступления, пишет ТАСС.

«Было вынесено постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования — на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях Барганджии состава преступления», — говорится в постановлении суда.

Отмечается, что данное решение, вступившее в законную силу и не подвергшееся обжалованию, было принято уже после кончины Владимира Этуша. Вместе с прекращением уголовного преследования была отменена мера пресечения в отношении Барганджии в виде подписки о невыезде.

В 2024 году стало известно, что вдова Владимира Этуша Елена подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против компании «ТВ Центр» и журналиста Дениса Сорокина. Вдова требовала миллион рублей за нанесенный ей моральный вред, а также 190 тысяч рублей судебных издержек и оплату госпошлины.

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