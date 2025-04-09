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Петербуржец доверился аферистам и передал молодой девушке 3 млн рублей

«МК»: в Петербурге мужчина доверился мошенникам и лишился 3 млн рублей
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Ilya Naymushin/Reuters

В Петербурге мужчина доверился аферистам и передал молодой сообщнице злоумышленников 3 млн рублей. Об этом со ссылкой на источник сообщает spb.mk.ru.

Россиянин стал общаться с неизвестными, которые убедили его, что тот якобы должен передать средства для декларации. Мужчина поверил аферистам и отдал молодой девушке 3 млн рублей наличными.

Позже петербуржец понял, что его обманули, и обратился за помощью в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого крымчанка лишилась квартиры и почти семи миллионов рублей из-за аферистов. С женщиной связался якобы директор учреждения, в котором она работает, и рассказал о необходимости задекларировать деньги.

Ранее в Кузбассе подросток отдал мошенникам сбережения из сейфа родителей.

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