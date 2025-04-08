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Кадыров заявил о причастности гражданина Украины к нападению на пост ДПС в Чечне

Кадыров: гражданин Украины причастен к нападению на пост ДПС в Чечне
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Гражданин Украины причастен к нападению на пост дорожно-патрульной службы (ДПС) в городе Ачхой-Мартан в Чечне. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Нападавший был ликвидирован на месте. Установлены также и личности тех, кто руководил его действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины», — отметил он.

Кадыров подчеркнул, что профильным органам поставлена задача «покарать каждого виновного по всей строгости закона». Глава Чечни добавил, что обсудил нападение на полицейских в ходе совещания с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов.

Накануне сообщалось, что в Чечне неизвестный напал на пост ДПС и ранил ножом полицейского. По информации Telegram-канала 112, инцидент произошел в Ачхой-Мартане на улице Кадырова. Нападавший был ликвидирован ответным огнем на месте происшествия. Полицейские перекрыли дороги в районе инцидента и проводили оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Ранее стало известно, что двое пьяных россиян напали на полицейских и натравили на них собаку.

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