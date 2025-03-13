Двое пьяных россиян напали на полицейских и натравили на них собаку

В Лужском районе Ленинградской области при задержании пьяных дебоширов пострадал полицейский, его ударили ножом в спину. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 12 марта сотрудники полиции пытались задержать нетрезвую пару. Дебоширы оказали сопротивление, 26-летняя женщина пнула одного из полицейских, а второго ударила ножом в спину.

Скрываясь от стражей порядка в подъезде дома, женщина натравила на них собаку бойцовской породы, а ее спутник ударил сотрудника монтировкой по ноге. Подозреваемых в нападении удалось задержать, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, нападавшие заключены под стражу.

До этого сообщалось, что россиянин, искусавший полицейского в поезде, получил 3,5 года колонии. Нетрезвый обвиняемый устроил дебош в поезде Имеретинский курорт — Саратов. Проводники обратились в правоохранительные органы, когда поезд прибыл на станцию «Горячий Ключ». В вагон зашли сотрудники полиции, чтобы доставить дебошира в дежурную часть. Мужчина выйти отказался и оказал сопротивление, в ходе потасовки он укусил одного из полицейских за руку.

Ранее россиянке назначили год исправительных работ за нападение с вилкой на соседа.