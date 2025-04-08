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Мигранта заподозрили в надругательстве над 15-летней школьницей в Ленобласти

В Ленобласти мигранта заподозрили в надругательстве над школьницей
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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Ленинградской области 39-летнего иностранца заподозрили в надругательстве над 15-летней девушкой-подростком. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

В полицию 7 апреля обратился 43-летний житель Гатчинского района и написал заявление на своего 39-летнего знакомого-мигранта. По словам мужчины, в сентябре прошлого года иностранец, находясь у него дома, надругался над его 15-летней дочерью.

Подозреваемого в надругательстве над школьницей задержали по месту жительства в поселке Дружная Горка. Иностранца передали следователям, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Забайкалье два молодых человека изнасиловали малолетнюю и получили сроки. Один из злоумышленников отправился в колонию общего режима на десять лет, а второй — в колонию строгого режима на 12 лет.

Ранее россиянина объявили в розыск по подозрению в надругательстве над ребенком.

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