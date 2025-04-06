Серийного насильника, заманившего новую жертву в квартиру, задержали в Новой Москве

В Новой Москве задержали серийного насильника, нашедшего новую жертву. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника канала, недавно Юрий Л. отбыл наказание за предыдущее преступление — он получил срок за насилие над девушками. Едва оказавшись на свободе, педофил, все еще находившийся под административным надзором, принялся за старое.

Недавно мужчину задержали за попытку надругательства над несовершеннолетним во Внуково. Преступник заманил жертву в квартиру, но мальчика успел спасти его товарищ, который успел вызвать полицию.

До этого учителя из Санкт-Петербурга заподозрили в совращении двух школьниц. Инцидент произошел в школе, расположенной на улице Пестеля. Предварительно, педагог растлевал подростка на протяжении 10 месяцев прямо в стенах учебного заведения. Десятиклассница сама подошла к учительнице русского языка, с которой историк состоял в отношениях, и обо всем ей рассказала. Второй жертвой насильника может быть ученица девятого класса.

Ранее осужденный в Британии педофил работал с детьми на Украине через фонд помощи.