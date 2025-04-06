В Подмосковье из-за находки в машине семью заподозрили в насилии над приемными детьми

В Московской области многодетную семью заподозрили в насилии над приемными детьми. Об этом пишет ВЧК-ОГПУ (признан в РФ иностранным агентом) в Telegram.

В сообщении говорится, что сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль семьи на выезде из лесопарка. Они заподозрили, что в минивэне могут быть запрещенные вещества.

В авто сотрудники полиции якобы обнаружили набор игрушек для взрослых, а также установили признаки недавно совершенного полового акта. В машине, как уточняется, был только глава семьи и его 16-летний приемный сын. При допросе юноша, как пишет канал, рассказал, что отчим неоднократно насиловал его, в том числе при участии приемной матери.

ВЧК-ОГПУ утверждает, что в телефоне мужчины нашли соответствующие видео. В МВД предполагают, что приемные родители могли записывать ролики для продажи. Как уточняется, на иждивении супругов на данный момент якобы находятся более 10 детей.

Накануне сообщалось, что в Санкт-Петербурге Красносельский районный суд арестовал мужчину по обвинению в сексуальном насилии над подростком с особенностями развития. Мужчина заключен под стражу на два месяца — до 2 июня. По версии следствия, преступление произошло 2 апреля на железнодорожной станции «Лигово». Подросток пытался помочь мужчине отсканировать билет, после чего тот надругался над ним в туалете.

Ранее московский «Аккуратный душитель» сознался в новых преступлениях.