Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье из-за находки в машине семью заподозрили в насилии над приемными детьми

В Московской области семью заподозрили в насилии над приемными детьми
close
Pexels

В Московской области многодетную семью заподозрили в насилии над приемными детьми. Об этом пишет ВЧК-ОГПУ (признан в РФ иностранным агентом) в Telegram.

В сообщении говорится, что сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль семьи на выезде из лесопарка. Они заподозрили, что в минивэне могут быть запрещенные вещества.

В авто сотрудники полиции якобы обнаружили набор игрушек для взрослых, а также установили признаки недавно совершенного полового акта. В машине, как уточняется, был только глава семьи и его 16-летний приемный сын. При допросе юноша, как пишет канал, рассказал, что отчим неоднократно насиловал его, в том числе при участии приемной матери.

ВЧК-ОГПУ утверждает, что в телефоне мужчины нашли соответствующие видео. В МВД предполагают, что приемные родители могли записывать ролики для продажи. Как уточняется, на иждивении супругов на данный момент якобы находятся более 10 детей.

Накануне сообщалось, что в Санкт-Петербурге Красносельский районный суд арестовал мужчину по обвинению в сексуальном насилии над подростком с особенностями развития. Мужчина заключен под стражу на два месяца — до 2 июня. По версии следствия, преступление произошло 2 апреля на железнодорожной станции «Лигово». Подросток пытался помочь мужчине отсканировать билет, после чего тот надругался над ним в туалете.

Ранее московский «Аккуратный душитель» сознался в новых преступлениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами