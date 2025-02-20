Российские суды за год конфисковали имущество взяточников на 450 млн рублей

Российские суды за год конфисковали имущество коррупционеров на 450 миллионов рублей. Такие цифры привела председатель Верховного суда РФ Ирина Подносова на совещании судей, ее цитирует РИА Новости.
Подносова уточнила, что в судебном порядке удовлетворено 88% по заявлениям прокуроров об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества.
Председатель Верховного суда РФ уточнила, что в случае, если прокуратура во время надзора за расследованием коррупционных дел обнаруживает, что стоимость имущества обвиняемого превышает задекларированный доход, то ведомство обращается в суд с иском об его изъятии в доход государства, поскольку оно было приобретено на коррупционные доходы.
5 февраля глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, в ходе выступления на заседании расширенной коллегии ведомства, предложил расширить перечень преступлений, за которые предусматривается конфискация имущества.
Кроме того, в ходе выступления глава СК предложил применять возможность неотложного ареста имущества следователем при расследовании дел о коррупционных преступлениях.
На данный момент конфискация имущества предусмотрена за похищение человека, злоупотребление должностными полномочиями и ряд других преступлений.
Ранее Зеленский заявил о многомиллиардной коррупции на Украине.