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На Урале полиция вернула хозяйке драгоценности на 10 млн, которые ее дочь отдала аферистам

Полиция вернула челябинке украшения на 10 млн, которые ее дочь отдала аферистам
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МВД России

В Челябинске полицейские вернули местной жительнице фамильные драгоценности, которые ее несовершеннолетняя дочь передала мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

17-летняя девушка попалась на удочку мошенников, которые сначала связывались с ней от лица директора образовательного центра, а затем стали представляться сотрудниками безопасности портала «Госуслуги». Они сообщили школьнице, что аферисты получили доступ к аккаунтам ее родителей на портале и сделали денежный перевод в пользу недружественного государства. Запугав подростка, что ее родителям грозит уголовное преследование, неизвестные убедили школьницу собрать все наличные и под предлогом декларирования перевести их на указанный счет. Так семья девушки лишилась 175 тысяч рублей. Также девушка собрала все украшения матери и передала курьеру.

Через некоторое время родители заметили пропажу денег и драгоценностей, поговорили с дочерью и поняли, что она стала жертвой мошенников.

Полицейские установили личность таксиста и курьера, которые участвовали в незаконной схеме обогащения. Один из мужчин сдал драгоценности в разные ломбарды и перевел деньги на указанный «работодателем» счет.

«В ходе дальнейшей работы полицейские установили адреса ломбардов, в которые были сданы украшения, и изъяли их. Следователи пригласили женщину в отдел полиции и вернули похищенные драгоценности в полном объеме», — подчеркнули в пресс-службе полиции.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с фальшивыми ИИ-помощниками.

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