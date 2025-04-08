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Михаил Ефремов выйдет из колонии 9 апреля

РИА Новости: актер Михаил Ефремов будет освобожден по УДО 9 апреля
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Антон Вергун/РИА Новости

Актер Михаил Ефремов будет освобожден по УДО 9 апреля, поскольку соответствующее решение не было обжаловано в суде. Об этом рассказала РИА Новости помощник председателя Алексеевского районного суда Ольга Штень.

По словам Штень, 8 апреля — это пятнадцатый день после вынесения приговора о досрочном освобождении и потому последний для обжалования.

«И в последние сутки имеют право лица, участвующие в деле, прокурор обжаловать указанное решение. Поэтому сегодня последний день для подачи таковых жалоб и представлений», — пояснила юрист.

До этого адвокат Ефремова Юрий Падалко рассказал, что в колонии актер обсуждал будущие роли с режиссерами.

Падалко также сообщил, что после освобождения Ефремов начнет курс лечения в Москве. У него обострилась хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Адвокат рассказывал, что артист начал страдать от одышки в колонии и поэтому не планирует общаться с прессой.

Ранее стало известно, в каком случае актеру Ефремову отменят УДО.

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Ефремов освобожден по УДО
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