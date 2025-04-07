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На Урале пьяный курьер устроил переполох в школе

В Екатеринбурге росгвардейцы задержали пьяного курьера, ворвавшегося в школу
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Pavel Golovkin/AP

В Екатеринбурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил переполох в образовательном учреждении. Об этом сообщает издание E1.ru в Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

По информации СМИ, инцидент произошел 7 апреля в школе №164. Мужчина в неадекватном состоянии зашел в школу, показал коробку и заявил, что там бомба. Охранники воспользовались тревожной кнопкой и вызвали бойцов Росгвардии, которые задержали нарушителя общественного порядка. Детей и учителей в это время вывели на улицу.

По информации источника Telegram-канала «БЕЗУМНЫЙ ЕКБ», неизвестный открыл стрельбу. Однако в пресс-службе областного ГУ МВД эту информацию опровергли.

«Информация о стрельбе в учебном заведении не соответствует действительности», — отметил руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в Калининграде психически больной мужчина с ножами ворвался в школу.

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