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Психически больной мужчина с ножами ворвался в российскую школу

«Клопс»: В Калининграде психически больной мужчина с ножами ворвался в школу
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Pixabay

В Калининграде 54-летний психически больной местный житель с ножами ворвался в школу. Об этом сообщает «Клопс».

Инцидент произошел 5 марта в школе №28, расположенной на улице Суворова. В здание забежал мужчина с ножами и прорвался через рамки, однако охранники и педагоги быстро отреагировали, нажав тревожную кнопку. На пути дебошира встал завуч, и агрессор убежал.

Прибывшие на место полицейские установили личность нарушителя — он оказался жителем соседнего дома. Стражи порядка пришли к нему домой, и тот стал агрессивно себя вести, крича и ругаясь. Дебошира заковали в наручники.

Выяснилось, что мужчина страдает психическим заболеванием. При этом он не принимает лекарства. Россиянина принудительно госпитализировали в психиатрическую лечебницу.

Ранее пьяный россиянин с топором и битой ворвался в кабинет травматолога и требовал вылечить его.

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