Экс-премьер Украины рассказал о связанном с полицией страхе призывников

На Украине призывники не обращаются в полицию, поскольку опасаются быть мобилизованными. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Любой украинский мужчина призывного возраста не может обратиться в полицию за помощью или защитой. Копы первым делом просят предоставить военно-учетные документы», — отметил он.

Азаров рекомендовал не искать защиты у полицейских на Украине, поскольку они «беспрекословно выполняют» распоряжение, которое им «спустили сверху».

Незадолго до этого сообщалось, что начальник второго отдела Дубенского районного ТЦК (территориального центра комплектации) Юрий Ковалюк признался, что не пустит сына в армию, поскольку командование не жалеет людей. По его словам, в ВСУ есть такие командиры, которые «кладут батальоны».

С октября 2024 года мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее на Украине женщина с ружьем спасла мужа от насильственной мобилизации.