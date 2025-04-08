Украинский военком признался, что не пустит сына в армию

Начальник второго отдела Дубенского районного ТЦК (территориального центра комплектации) Юрий Ковалюк признался, что не пустит сына в армию, поскольку командование не жалеет людей. О своем решении он рассказал в интервью изданию «Четвертая власть».

«Есть такие командиры, что они кладут батальоны. Просто с начала войны не рассчитали наш человеческий ресурс. Он гораздо меньше, чем у москалей, и бездумно клали батальонами», — рассказал мужчина.

Сам Ковалюк участвовал в обороне Бахмута (Артемовска) весной 2023 года.

«Сын у меня в этом году закончил Львовский торгово-экономический университет. Я его не пущу в армию, это все уже, хватит. Сыну 22 год», — пояснил он.

Сейчас лица в возрасте от 18 до 24 лет не призываются на Украине на военную службу по мобилизации. При этом их активно призывают подписывать «молодежные контракты» на добровольной основе. По словам Ковалюка, он активно отговаривает молодых людей от присоединения к этой инициативе. При этом его дочь служила в Вооруженных силах Украины, а затем перешла на работу в ТЦК.

«Я детей отговариваю от этого. Говорю: ребята, вам придется служить в мясных бригадах, там живучесть личного состава очень низкая», — подчеркнул мужчина.

До этого на Украине расширили действие молодежного контракта с выплатой $24 тысячи на нацгвардию и погранслужбу.

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