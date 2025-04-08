Эксперт раскрыл, можно ли обнаружить ВИЧ по конкретным симптомам

Нередко встречающееся утверждение о том, что вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) может проявляться болью в горле, диареей, высыпаниями и снижением массы тела, — не более чем миф. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил председатель фонда по профилактике социально-значимых заболеваний «Шаги» Игорь Пчелин.

«В ВИЧ-инфекции специфических симптомов нет. Все остальное — это из области фантазии и страхов людей», — подчеркнул эксперт.

По его словам, наличие инфекции могут показать только анализы. Пчелин посоветовал сдавать тест на ВИЧ не реже одного раза в год, а при рискованном образе жизни — раз в полгода.

Недавно международная группа ученых из Университета Тохо (Япония) и Университета Дьюка (США) обнаружила, что растение Daphne pseudomezereum, или онишибари, содержит ингибирующие репликацию ВИЧ вещества.

Daphne pseudomezereum — листопадный кустарник семейства Thymelaeaceae, произрастающий в Японии, Китае и Корее. Его кора традиционно использовалась для лечения хронических кожных заболеваний и ревматизма благодаря противовоспалительным свойствам.

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